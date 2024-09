Moviola Inter-Milan: Mariani, pesante l’errore-penalty

Macchia con quel rigore per fallo di... spalla Mariani una partita molto buona, anche perché difficilissima e ricca di tensione. La scelta (rischiosa) di gestire due gialli chiari per Bastoni e Pulisic alla fine ha pagato. Tutto davvero molto bene. Ma quel penalty.... VOTO: 6

Ingannato



Tocco di Spalla sinistra di Lautaro Martinez, forse il movimento trae in inganno Mariani: OFR obbligatoria da parte di Di Paolo (anche molto veloce), rigore tolto.

No rigore

Difficile farsi venire dubbi sul contrasto fra Sommer (nettamente in anticipo sul pallone, nessun piede a martello) e Abraham (che arriva di slancio, il contatto è inevitabile). Non tragga in inganno il tacchetto impigliato al calzettone del rossonero: è indifferente.

Rigore se...



Bastoni lancia Pavard in offside, l’azione va avanti, Gabbia su Thuram colpendo solo l’avversario: senza il fuorigioco, sicuro il rigore.

Rischio

Manca un giallo netto per Fofana: interviene su Lautaro (gamba sinistra), manca il giallo dopo il tiro di Dimarco. Ammonizione che arriva per l’intervento su Dumfries, dopo il vantaggio.

Regolari

Ok il gol di Pulisic: controllo con la spalla destra e non col braccio (certificato a Open Var ieri notte). Ok anche la rete di Dimarco: Gabbia tiene in gioco Lautaro sul lancio proprio di Dimarco.



VAR: Di Paolo6,5

Facile chiamare l’OFR.