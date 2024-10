Moviola Empoli-Inter: Marchetti, non ci siamo. Toppa rosso e “mani”

Non bene Marchetti, non riesce ad ingranare, forse c’entra la nomina a internazionale dal prossimo primo gennaio (succede sempre così): e se sul gol annullato a Darmian ha qualche scusante, sul rosso per Goglichidze ha diverse responsabilità. Voto: 5

Il fallo da rosso



Si perde, come detto, l’intervento di Goglichidze su Thuram, Marchetti, pure ben piazzato: a sua scusante, il fatto che il piede non affonda tantissimo, più che altro struscia sulla gamba del francese dell’Inter. Ma l’intervento è brutto, può mettere a rischio l’incolu-mità dell’avversario, la gamba è tesa, non c’era necessità di entrare così.

Il gol annullato per quel mani

Non è la serata di Marchetti, perché poco prima da Lissone gli avevano fatto annullare la rete di Darmian, avallata in campo: nel rimpallo con Viti, il pallone va a sbattere sul bracco destro prima che sulla coscia dallo stesso lato, l’arbitro sicuramente è stato tratto in inganno dalla quasi contemporaneità dei movimenti, ma come sosteniamo sempre, al video c’è sempre l’evidenza dei fatti. Mano, overrule e gol annullato.

Regolari i gol di Frattesi

Buono il primo gol di Frattesi: sul cross lungo di Bastoni, Darmian tiene il pallone in campo colpendo di testa il VAR conferma. Regolare anche la rete bis di Frattesi: quando Barella serve Lautaro, il Toro è tenuto in gioco da Ismajli e Viti.



VAR: Serra7

Tardo pomeriggio tutt’altro che di riposo per lui e il collega La Penna.