Inter-Napoli, la moviola: Mariani, che svista. Si perde sul rigorino

Contatto leggero

Come detto, Mariani assegna il rigore per un contatto leggero: Anguissa tocca l’esterno del polpaccio sinistro di Dumfries che va giù, non c’è forza, non c’è vigoria. E però, visto che gli tocca la gamba, il VAR non può intervenire. Una svista grave per un arbitro come lui.