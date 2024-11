Verona-Inter, la moviola: ok Colombo. Bisseck, niente rigore sul gol del 5-0

Regolari

Approfondimento SAOT su tre reti su cinque, come detto, due però sono state di facile lettura: sulla prima, al momento del passaggio di Thuram per Correa, quest’ultimo è tenuto in gioco sicuramente da Bradaric, Dawidowicz e Magnani e probabilmente anche da Daniliuc. In fuorigioco geografico c’è Darmian, non punibile perché totalmente estraneo all’azione. Buona anche la rete dello 0-3, Bradaric tiene ampiamente in gioco Thuram sul lancio di Bastoni. Più stretto l’onside di Thuram sullo 0-2: lo tiene in gioco di poco Dawidowicz sul passaggio di Correa.