Bologna-Roma, Abisso sbaglia sul rigore finale dato dopo OFR: ecco il motivo

Arbitro Abisso: voto 6

Partita buona per Abisso, macchiata dal rigore non visto (e dato dopo OFR) nel finale. Di contro, il rigore fischiato al Bologna è davvero bello, arbitralmente parlando, riesce a tenerla anche come accettazione dei giocatori. Qualcosa la sbaglia (oltre al rigore non visto, il giallo a Miranda è inesistente), ma Rocchi può essere soddisfatto.