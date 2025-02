La moviola di Venezia-Roma: Zufferli ok su Ndicka. Angelino, rigore netto

Partita solida, anche se meno precisa rispetto ad altre occasioni, per Zufferli, alla 11ª gara stagionale (è in testa alla classifica per incontri diretti con Mariani e Fabbri). I numeri raccontano di una gara comunque complicata, 34 falli fischiati e 5 ammoniti non sono nelle sue corde (le sue medie, con il “carico” di ieri, parlano di 21.18 falli e 2.82 gialli di media). Corrette le valutazioni in area, non lineare la linea tecnico/disciplinare.