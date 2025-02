Moviola Milan, Marciniak senza paura: perché ha fatto bene ad espellere Theo Hernandez

Non tutto perfetto nella partita di Marciniak . Un esempio? Si perde due falli di mano, uno chiaro al limite dell’area del Feyenoord di Moder, il secondo a centrocampo di Carranza. Ma sulle decisioni cruciali (vedi espulsione di Theo Hernandez) non sbaglia, difficile sostenere il contrario. Voto 6.5.

Milan, l'analisi del rosso a Theo Hernandez

Corretta la doppia ammonizione rimediata, in maniera ingenua, da Theo Hernandez: il primo cartellino arriva sul finire del primo tempo, netta strattonata di maglia (e anche reiterata) ai danni di Hadj Moussa (la molla, un possibile fallo precedente su João Felix?) che ha acceso gli animi. La seconda, una caduta in area più simile ad una simulazione che ad altro, Theo Hernandez entra in area, non c’è alcun contatto, neanche lontanamente, con Read, immediato il provvedimento del polacco.