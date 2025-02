Moviola Napoli, non perfetto Manganiello: si perde un rosso

Non si può dire sia stata una gara negativa, quella di Manganiello, che inanella un’altra prova più che discreta, anche se non perfetta. C’è infatti un errore che un arbitro con 104 gare in serie A (11 solo quest’anno) non dovrebbe commettere, soprattutto perché il Quarto (Tremolada) proprio a livello di esperienza non ne ha. Corretto, anche se non difficilissimo, valutare non rigore il tocco di fianco di Lobotka, regolari le APP e le azioni dei tre gol.