Dirige con sicurezza, centrato su se stesso e la partita (un paio di vantaggi dati significano grande feeling con quello che si sta facendo) Fourneau, una delle sorprese più positive per Rocchi, sempre alla disperata ricerca di arbitri con i quali portare avanti questa stagione difficile. In una partita non complicata, buone le valutazioni tecniche (due in area di rigore, lettura corretta), coerente il disciplinare (alla fine saranno 4 gli ammoniti per 26 falli), forse manca un giallo (per Weah su Cacace).

La scelta su Koopmeiners

Consistente il controllo del VAR (Meraviglia) su un tocco di braccio (sinistro) di Koopmeiners su angolo dell’Empoli. Il contatto con l’avambraccio (più vicino al gomito) c’è, ma il braccio è all’interno della figura dell’olandese e davanti a lui Cacace si abbassa improvvisamente, può considerarsi anche pallone inaspettato. Corretto, comunque, non punirlo.

Il gol di Thuram

Si lamenta l’Empoli sulla rete dell’1-1, lamentando un fallo di Khephren Thuram su Henderson prima del tiro vincente: il contatto è minimo, non è un colpo in testa ma gli struscia appena la mano, lo stesso Henderson da terra rialza la testa per sbirciare la fine dell’azione e poi si rimette giù. IN GIOCO Nell’azione che ha portato al palo di Konaté, i difensori della Juve s’erano lamentati con l’assistente numero due, Di Iorio, chiedendo un fuorigioco che, in realtà, non c’è: sul lancio lungo di Vasquez, infatti, l’attaccante dell’Empoli è tenuto chiaramente in gioco da Nico Gonzalez.

Regolare il gol dell'Empoli

Ovviamente buona la rete di Maleh, non c’è infatti alcuna infrazione da parte di Marianucci: si avvicina solo a Nico Gonzalez, senza toccarlo, l’ex viola sbaglia di suo l’appoggio favorendo l’Empoli.

VAR: Meraviglia 6

Non ha bisogno di faticare.