Moviola Juve-Verona: perché non è rigore sul tiro di Locatelli

Suslov, grave errore

Grave l’errore sulla rete annullata a Suslov: Faraoni - sul lancio di Dawidowicz - è nettamente oltre Weah, un metro abbondante, non visto in campo. Si tratta dell’APP dell’azione, la revisione al VAR è facile, giusto annullare. Non considerate l’intervento di Di Gregorio: una parata (save = deviazione) che non fa nascere una nuova azione.