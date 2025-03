Disastroso lo slovacco Kruzliak, non era difficile preve-derlo: non dirige in Champions da ottobre (nella tutt’altro che me-

morabile per lui Brest-Bayer), in Europa da dicembre (Ajax-Lazio in Euroleague), è rimasto fermo in Nike Liga (la A slovacca) dal 15 dicembre al 16 febbraio e poi s’è rifermato. Perché affidar-gli la prima gara elimina-zione in Champions della sua carriera? Nota a margine: la Uefa aveva anche sbagliato il VAR, assegnando Dingert, lo stesso dell’andata (non bene, eh?) e sostituendolo in fretta e furia con lo svizzero San.

Errori

Ha bisogno dell’aiuto da casa, Kruzliak, chiamato all’OFR per un fallo di Çalhanoglu da dietro su Moder: contatto basso (calcio sul piede sinistro) e alto (colpo dietro la schiena, non è spalla contro spalla), era un rigore da vedere live, altro che VAR, fra l’altro l’arbitro è in posizione ottimale (visuale libera e centrale). Fa tutto da solo sul rigore all’Inter: Taremi non viene toccato da Beelen, è lui che gli finisce addosso col piede destro, VAR con le mani legate. Non contento, abbocca alla simulazione di Thuram (ancora Beelen protagoni-sta), stavolta San al VAR non si tiene: OFR e rigore tolto.

Nel pallone

Altro intervento del VAR, stavolta per una overrule: scambio di persona, Kruzliak ammonisce Read, invece era destinato a Smal.

VAR: San (Svi)7,5

Arriva dove gli consente il protocollo. Almeno limita i danni.