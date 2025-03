Moviola Athletic Bilbao-Roma: Hummels espulso è un errore grave, la spiegazione

Un errore grave, l'espulsione di Hummels, per l'esperto arbitro francese, Clement Turpin. Perché è vero che Hummels va in scivolata su Sannadi senza colpire il pallone (l'immagine frontale schiaccia la prospettiva e dà l'impressione che possa esserci un contatto con la suola), ma per poter arrivare al Dogso mancano due condizioni fondamentali: a) lontananza dalla porta (siamo ancora nel cerchio di centrocampo; b) possibilità di recupero di un compagno (a sinistra dei due c'è Mancini che, vista la lontananza, può anche tentare di intercettare il pallone). Non solo, ma c'è un terzo elemento: il pallone, toccato da Sannadi, sta andando verso l'esterno del campo (quindi più vicino alla direttrice di Mancini). Turpin (e il VAR) ha valutato solo il fatto che, senza l'intervento di Hummels, il giocatore dell'Athletic sarebbe andato dritto per dritto verso la porta. Reale. Ma troppo poco.