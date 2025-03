La moviola di Fiorentina-Panathinaikos, Beaton se la cava: rosso suggerito?

Buona partita per lo scozzese John Beaton, 43 anni, fino a questo momento poco conosciuto: mai una Champions, in Europa league solo la fase a gironi, in Conference a parte gli spareggi di febbraio, prima gara a eliminazione quella del Franchi ieri sera. Per il giornalista, responsabile delle comunicazioni per ScotRail (le ferrovie dello stato scozzesi) un rigore chiaro, un rosso (doppio giallo) forse suggerito, gara tenuta sotto un discreto controllo. Voto 6.5.