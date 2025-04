Moviola Lazio-Torino, braccio di Maripan: non è rigore, ecco il motivo

Finisce con nervi tesissimi in campo, anche la direzione di Massa non ha contribuito a rasserenare: sette gialli eppure mal distribuiti, diversi li ha risparmiati. Nell’unico episodi da moviola di peso, però, non ha sbagliato, decisione da regolamento. Voto: 6.

Maripan scivola, no rigore: la spiegazione

Protesta molto la Lazio, come detto, chiedendo un calcio di rigore per a) tocco di mano di Maripan; b) fallo dello stesso Maripan su Rovella. Massa fa proseguire fra le lamentele dei giocatori biancocelesti, ne fa le spese Guendouzi che viene ammonito. La decisione di Massa appare corretta, perché: a) il braccio di Maripan è quello in appoggio, il giocatore cade da quella parte, anche se è largo; b) il contatto con Rovella arriva come conseguenza della dinamica dell’azione, non può essere punibile. Altra protesta, questa volta nel primo tempo: il pallone finisce, però, sul basso ventre di Biraghi e non sulla mano destra 8che comunque è attaccata al corpo).

Disciplinare di Lazio-Torino

Insufficiente la gestione disciplinare del match: perché il colpo di Vlasic su Gigot è da giallo (e per fortuna del granata non affonda i tacchetti, poteva essere altrimenti di un altro colore), perché ci poteva stare un’ammonizione anche per Casadei (su Romagnoli) e per Biraghi (manata in pancia ad Isaksen che stava andando via).

VAR: Pezzuto6

Ai margini.