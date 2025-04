Moviola Lazio-Roma, Sozza bravo a tenerla: che rischio Paredes!

Partita pessima da arbitrare, proteste continue (alcune ingius-tificate): Sozza non è stato pre- ciso, qualcosa ha lasciato in campo, ma ha tenuto una gara sporchissima, a volte quasi impossibile da portare avanti. Ci ha messo molto buon senso nel gestire le mass, ha usato le parole (anche urlate) in questo è stato bravo.

Paredes rischia grosso

Rischia il rosso Paredes: non c’è violenza (e questo deve aver convinto l’arbitro ad estrarre solo il giallo), ma la manata a pallone lontano ai danni di Zaccagni (che ci mette del suo per far notare la caduta) non rientra certo negli scontri di gioco, fra l’altro non c’è pestone del capitano della Lazio ma va col petto (lo mima bene Saelemaekers).

No rigore

A terra Dovbyk in area della Lazio, ma il tira e molla con Castellanos viene giustificato come trattenute reciproche da Sozza, corretto far proseguire.

Regolare il gol di Romagnoli

Tutto buono nel gol di Romagnoli: non c’è fallo di Dele-Bashiru su pellegrini (va giù troppo facilmente), c’è Cristante che tiene tutti in gioco.

Gol Line per il gol

Lo segna la Gol Line la rete di Soulé: tiro sotto la traversa, dentro la porta, traversa e poi Mandas, ma l’orologio dell’arbitro vibra.

Disciplinare

Detto di Paredes, manca un cartellino chiaro per Angelino (su Isaksen) e Rovella (su Pellegrini).

VAR: Meraviglia6

Si fa guidare dall’arbitro di campo.