Moviola Roma-Fiorentina, arbitro da 5 in pagella: Kean da rosso

Brutta partita per Chiffi, sotto tutti i punti di vista. Valga, come esempio, l’aver scambiato la soglia del fallo alta per il non fischiare proprio falli concreti: a memoria, Mancini su Kean, Çelik su Zaniolo, Richardson su Angeliño, soprattutto (come vedremo) Kean su Mancini (siamo in bilico fra il giallo chiaro e l’arancione tendente al rosso). Anche dal punto di vista disciplinare, manca qualcosa (giallo a Parisi, gamba alta su Angeliño). Anche la gestione del caso-Pongracic (sangue non visibile, gli ha fatto aprire la bocca come dal dentista prima di mandarlo fuori) poteva essere gestita meglio. Non sufficiente.