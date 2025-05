Moviola Bologna-Juve, Doveri sbaglia: McKennie-Freuler è da rigore

È il rischio di avere Doveri: uno che tende a fischiare poco, quasi nulla (ed ad ammonire ancora meno). Risultato? Che su Freuler poteva starci il rigore, e invece è stato trattato come il contatto Lykogiannis-Kolo Muani, che invece non era nulla.

McKennie-Freuler, è rigore

Anche a voler tenere le parti di Doveri, McKennie su Freuler in area della Juve è difficile da giustificare come non falloso. E’ vero, Freuler allarga la gamba sinistra per proteggere il pallone dall’arrivo dell’avversario, ma è anche vero che McKennie è in ritardo e aggancia la gamba del rossoblù, che è legittimato a muoversi avendo vantaggio sul pallone. Rigore e anche da intervento VAR. Che non ci sarebbe stato in caso di rigore, scommettiamo?

La mano di Savona

Doveri non fischia il fallo di mano di Savona su tocco di Orsolini: errore, anche se, in caso di punizione, l’assistente Giallatini avrebbe probabilmente alzato la bandierina (Orsolini era partito in offside).

Gol annullati

Annullato un gol a Nico Gonzalez, corretta chiamata, pure facile: sul colpo di testa di Kolo Muani, è oltre Lucumi. Annullato anche quello di Cambiaso: oltre De Silvestri (in maniera meno netta).

Lykogiannis-Kolo Muani, non c'è nulla

Duello duro ma non falloso Lykogiannis-Kolo Muani: non c’è nulla, no rigore.

Voto: 5

VAR: Marini 5 A volte elabora chiamate articolate, si perde però sulle cose più facili. Tipo su Freuler.