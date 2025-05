Napoli-Genoa 2-2, la moviola: Venturino-mano, ecco perché non è rigore

Non è rigore

Chiede il rigore il Napoli, sul punteggio di 2-2: sul colpo di testa di Di Lorenzo, il pallone sbatte sul braccio sinistro di Venturino. C’è, forse, un leggero movimento, ma il braccio non si discosta molto da corpo del giocatore del Genoa, ci sta considerarlo non punibile.

Billing rischia il rosso

All’ultimo secondo del recupero, rischia il secondo giallo Billing, ammonito pochi minuti prima: alza molto la gamba destra che finisce per impattare la faccia di Vasquez, forse proprio il movimento di quest’ultimo, che abbassa un po’ il capo, convince Piccinini a non procedere con l’ammonizione, decisione che ci sta.

Il gol di Lukaku

Regolare la rete di Lukaku: al momento del passaggio di McTominay, è tenuto in gioco da Vasquez e non c’è neanche fallo sul difendente rossoblù. Buona anche la rete dell’1-1: quando Messias crossa, Ahanor che colpisce di testa è tenuto in gioco da Rrahmani, ultimo difendente azzurro.

Var: Aureliano 6

