Moviola Parma-Napoli, perché è stato giusto annullare il rigore (netto) su Neres

Parma-Napoli

Doveri: 6

Partita ad alta tensione per Doveri (Conte ammonito dopo 16’, poi espulso lui e Chivu, la dice lunga). Il Napoli protesta tanto per un tocco di braccio (sinistro) di Balogh su cross di Politano: il tocco non è in dubbio, l’arbitro di Roma1 (che sta studiando da designatore per il dopo-Rocchi) sceglie di far proseguire, la decisione è condivisibile, quel braccio serve a Balogh per ricadere dopo la scivolata, è quello d’appoggio.