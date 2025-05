Moviola Venezia-Juve: Colombo bene su Alberto Costa. Netto il rigore per i bianconeri

Venezia-Juve 2-3

Colombo 6,5

Corretta Overrule da parte di Di Paolo sulla rete segnata da Alberto Costa: prima del tiro, il pallone gli tocca l’avambraccio destro, corretta revisione e decisione da Lissone. Tutto regolare sul gol di yildiz: Cambiaso batte su di lui la rimessa laterale, sulla quale ovviamente non c’è offside (posto che probabilmente Candé è allineato al turco). Netto il rigore, assegnato in campo, per un fallo estremamente ingenuo di Nicolussi Caviglia su Conceição.