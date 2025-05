Caso N’Dicka-Bisseck, Rocchi: «Era rigore». Ma anche a Lissone nessuno accennò al penalty

«Sono sempre a contatto». E da Lissone: «Velocità zero, lui cade nel momento in cui lo molla». Ancora in campo: «Non lo tira mai giù, solo le braccia intorno al corpo e nient’altro». Le voci sono quelle di Fabbri (arbitro) e Di Bello (VAR). L’episodio, riproposto ieri nell’ultima puntata di Open VAR, quello fra N’Dicka e Bisseck. Che, lo disse subito a caldo Rocchi, era rigore per la Commissione arbitrale e subito fu comunicato anche ai diretti interessati (l’Inter, nello specifico) attraverso il responsabile dei club, Riccardo Pinzani. In campo, però, e soprattutto nel VOR di Lissone, nessuno ha mai anche solo accennato al penalty. Per loro (sbagliando, secondo il designatore) non è mai stato fallo.

