Juve-Parma, la moviola: Marcenaro, ok il rosso. Dubbio sul corner dell'1-0

Un gol con il dubbio

Come detto, l’azione dalla quale nasce l’angolo che porta al vantaggio della Juventus è viziata da un errore: al momento del cross di Kalulu, infatti, Kelly (che contenderà il pallone a Lovik, dunque la sua posizione è attiva) sembra essere in fuorigioco, oltre anche Circati a centro-area. Il pallone arriverà a David, l’intervento di Valenti allontanerà il pericolo con il pallone in corner. Ok far finire l’azione, ma poi bisognava segnalare.

L'ingenuità di Cambiaso

Pochi dubbi sull’espulsione di Cambiaso, ingenuo a cadere nelle provocazioni di Lovik: i due si contendono un pallone alto che passa, il giocatore bianconero (sul quale l’avversario era arrivato ruvido) si gira, sbraccia e colpisce Lovik al petto e poi al mento. Troppi occhi per passare inosservato, rosso corretto.

VAR: Meraviglia 6

Controlla.