Moviola Como-Lazio, il primo annuncio di Manganiello dopo il Var: "Fuorigioco"

Como-Lazio

Manganiello: 6,5

In fondo, giusto sia stato lui: lo scorso anno ha tirato fuori dalle secche in diverse occasioni la barca di Rocchi, che sembrava poter far acqua. Il primo “VAR in-stadium announcement”, ovvero la spiegazione data dall’arbitro live, porta la firma di Gianluca Manganiello, 43 anni, direttore di gara di Pinerolo, che da qualche tempo a questa parte ha aumentato il suo livello di arbitraggio, risultando spesso decisivo nelle rotazioni (ristrette) del designatore. «A seguito di revisione, il numero 11 della Lazio è partito in fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco!» per scrivere un pezzo di storia del calcio italiano. Il tutto detto e scandito da Manganiello che sembrava di vedere un filmato dell’Istituto Luce sul Ventennio. Certo, la prima storica volta “bruciata” per un fuorigioco è poca cosa, l’offside è materia oggettiva, non discutibile, anche quando arriva per pochi centimetri (quanto misurerà il deltoide di Castellanos?). C’è il SAOT, le linee semiautomatiche che fanno infuriare quelli che «non è più calcio», ma questa è la tecnologia e questa vale, per tutti. Impossibile da vedere per l’assistente numero due, Alassio, l’altra faccia (triste) dell’annuncio allo stadio, l’offside del Taty sul lancio di Gila, quel pezzetto di spalla sinistra poteva vederlo solo la tecnologia oltre Kempf. Il che ha dato la possibilità a Manganiello di esibirsi, anema e core. Un pezzo di storia è andato. Diventerà una consuetudine.