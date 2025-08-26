Moviola Inter-Torino, La Penna senza problemi: il retroscena su Bastoni-Israel in area

Obiettivo: il club dei 100. Ieri ha spento 86 candeline, Federico La Penna, alla sua prima partita di questa stagione. Partita estremamente facile per l’arbitro di Roma1, 42 anni, graniticamente sempre uguale a se stesso: poca corsa, massimo rendimento, rapporto con i giocatori sereno ma deciso, anche quando le proteste (ed in un paio d’occasioni è capitato) sono sembrate più accese del normale. Nessun cartellino giallo e appena 20 falli fischiati (appena 8 nel primo tempo) sono la fotografia della partita: facile nel suo svolgimento ma va anche detto che il direttore di gara romano è stato bravo a non complicarsela. Qualche sbavatura nella rilevazione dei falli: il contatto fra Coco e Thuram, ad esempio, sembrava più fallo del granata (blocco stile cestistico), mentre in altre due occasioni, invece, ha avuto ragione lui.
Regolare il secondo gol dell'Inter
Nessun dubbio sulla seconda rete dell’Inter, segnata da Thuram: l’attaccante francese viene servito da Sucic, a tenerlo in gioco sicuramente Coco e Biraghi, penultimo difendente granata.
Prevenzione su Bastoni
Una curiosità sulla rete dell’1-0: in attesa di un calcio d’angolo, La Penna è andato a fare prevenzione, con Bastoni che cercava di ostacolare il portiere granata Israel. Due parole ad entrambi, il difensore nerazzurro s’è allontanato, da lì è nata la rete che ha sbloccato il match.
Voto: 6,5
VAR: Paterna 6. Primo giorno di vacanza.