Moviola Inter-Torino, La Penna senza problemi: il retroscena su Bastoni-Israel in area

Obiettivo: il club dei 100. Ieri ha spento 86 candeline, Federico La Penna, alla sua prima partita di questa stagione. Partita estremamente facile per l’arbitro di Roma1, 42 anni, graniticamente sempre uguale a se stesso: poca corsa, massimo rendimento, rapporto con i giocatori sereno ma deciso, anche quando le proteste (ed in un paio d’occasioni è capitato) sono sembrate più accese del normale. Nessun cartellino giallo e appena 20 falli fischiati (appena 8 nel primo tempo) sono la fotografia della partita: facile nel suo svolgimento ma va anche detto che il direttore di gara romano è stato bravo a non complicarsela. Qualche sbavatura nella rilevazione dei falli: il contatto fra Coco e Thuram, ad esempio, sembrava più fallo del granata (blocco stile cestistico), mentre in altre due occasioni, invece, ha avuto ragione lui.