Pisa-Roma, la moviola: Collu promosso sugli epsodi chiave

Corretta la decisione di non assegnare il rigore sul fallo di mano di Canestrelli, sul raddoppio di Soulé c'è nell'immediatezza il tocco di mano del romanista
Edmondo Pinna
2 min

Collu: voto 6,5

Doppietta più che positiva per Giuseppe Collu, all’11ª gara in A della sua carriera: valuta correttamente gli episodi in area di rigore, coerente il metro disciplinare, impossibile da vedere live il tocco di braccio di Soulé sul gol annullato dello 0-2, buona accettazione da parte dei giocatori.

Canestrelli, non è rigore

La Roma chiede un calcio di rigore, due gli episodi, ravvicinati. Il più rischioso è il primo: sul cross di Soulé, il pallone finisce sul braccio destro di Canestrelli: la ripresa dietro la porta mostra il braccio molto attaccato al corpo, quella live dà invece l’impressione di un arto più distante dal corpo, ma la decisione di Collu (corroborata dal VAR) è corretta, è comunque parallelo. sul seguente cross di Dybala, non c’è tocco di braccio sinistro di Caracciolo: nel caso, comunque, si sarebbe trattato di auto giocata. C’è un terzo episodio, leggera la trattenuta sulla spalla sinistra di Lusuardi su Wesley in area, troppo poco per i canoni di Rocchi per dare un penalty.

Soulé, raddoppio da annullare

Dopo il tocco di testa, il pallone scivola (in maniera casuale, ma non conta) sul braccio (più sinistro che destro) di Soulé che si gira e segna: dal VAR richiamano Collu all’annuncio. Rete da annullare, nell’immediatezza non si può toccare il pallone con una mano/braccio e segnare, decisione corretta.

VAR: Meraviglia 6,5 

Coretto l’intervento sulla rete dello 0-2. 

