Pisa-Roma, la moviola: Collu promosso sugli epsodi chiave

Canestrelli, non è rigore

La Roma chiede un calcio di rigore, due gli episodi, ravvicinati. Il più rischioso è il primo: sul cross di Soulé, il pallone finisce sul braccio destro di Canestrelli: la ripresa dietro la porta mostra il braccio molto attaccato al corpo, quella live dà invece l’impressione di un arto più distante dal corpo, ma la decisione di Collu (corroborata dal VAR) è corretta, è comunque parallelo. sul seguente cross di Dybala, non c’è tocco di braccio sinistro di Caracciolo: nel caso, comunque, si sarebbe trattato di auto giocata. C’è un terzo episodio, leggera la trattenuta sulla spalla sinistra di Lusuardi su Wesley in area, troppo poco per i canoni di Rocchi per dare un penalty.

Soulé, raddoppio da annullare

Dopo il tocco di testa, il pallone scivola (in maniera casuale, ma non conta) sul braccio (più sinistro che destro) di Soulé che si gira e segna: dal VAR richiamano Collu all’annuncio. Rete da annullare, nell’immediatezza non si può toccare il pallone con una mano/braccio e segnare, decisione corretta.

VAR: Meraviglia 6,5

Coretto l’intervento sulla rete dello 0-2.