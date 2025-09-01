Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Moviola Genoa-Juve, Chiffi partita ok: dubbi solo su Kelly

Gli episodi più discussi della sfida tra gli uomini di Vieira e i bianconeri di Tudor
Moviola Genoa-Juve, Chiffi partita ok: dubbi solo su Kelly© Getty Images
Edmondo Pinna
1 min

Genoa-Juve 

Chiffi: 6

Gara sufficiente per Chiffi, al netto di diversi episodi, tutti nella ripresa. L’arbitro di Padova azzecca le decisioni chiave, qualche sbavatura nella norma.

Santo offside

Kelly a terra, partito da offside e questo sanziona Chiffi, il colpo di testa di Masini non è una giocata. E se fosse stato in posizione regolare? Martin tocca il piede di Kelly e il pallone, in contempora-nea, un bel dilemma ma forse più giusto non dare rigore.

Regolare il gol di Vlahovic

Si lamenta il Genoa sul gol di Vlahovic: Ellertsson, che aveva ricevuto cure mediche, era fuori dal campo e non ha ricevuto il permesso di rientrare. Corretto, bisognava almeno che il pallone fosse rimesso in gioco. In un solo caso, l’arbitro può comportarsi in maniera differente, in caso di giallo.

Il Genoa chiede un rigore

Diversi episodi. Chiede il fallo di mano in area Juve il Genoa, sul colpo di testa di Colombo, Kalulu devia col petto e braccio lungo il corpo. Vazquez colpisce il pallone, soprattutto, e non João Mario.

Disciplinare

Alla fine sono stati 3 i cartellini gialli mostrati da Chiffi. Corretto quello per João Mario: calcione a Ellertsson. Protesta Ostigard: giallo. Fallo tattico di Koopmeiners, l’ammonizione ci sta.

VAR: Paterna 6

Pomeriggio di apprezzabile serenità.

