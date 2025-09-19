Moviola City-Napoli: arbitro da incubo. C'era un fallo di Haaland sul rosso 

Notte da incubo per il tedesco Felix Zwayer. Agli episodi specifici (così tacitiamo anche chi sostiene che un arbitro non si può giudicare solo dalle singole situazioni) arriveremo poi. Tendenzialmente, ha diretto senza essere centrato sulla partita, il mancato rosso (ma peggio, nell’occasione, ha fatto anche il VAR nell’analisi dell’APP) ha minato le poche certezze che aveva, ha fischiato pochissimo, s’è perso qualcosa anche sul disciplinare (vero Nico?). Lo vorrebbero come arbitro della finale di Budapest? Ma per favore...

L'espulsione di Di Lorenzo e l'errore

Sull’intervento di Di Lorenzo ai danni di Haaland , in scivolata da dietro senza prendere il pallone (e questo aveva indicato Zwayer), poco da dire: il fallo c’è, è netto e Buongiorno è troppo lontano per provare a sanare una situazione chiara. Piuttosto, però, se OFR doveva esserci, questa sarebbe dovuta essere completa: perché sul rilancio di Donnarumma, Haaland dà un colpo con il braccio destro a Beukema, che cade a terra e libera il norvegese. Perché non far rivedere tutta l’azione?

Haaland, gol regolare

Ok la rete di Haaland: Beukema lo tiene in gioco sul tocco di Foden.

Disciplinare

Un solo ammonito (Politano, giusto: trattenuta a Doku), ma doveva estrarne un altro: perché l’alzata di gomito (destro) di Nico Gonzalez su Anguissa è tutto tranne che involontaria.

VAR: Dingert 5

Male. Basta?