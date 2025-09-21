La moviola di Verona-Juve: Rapuano stecca. Peggio Aureliano su rigore e rosso

Verona-Juventus 1-1
Rapuano 5
Partita non sufficiente per Rapuano, peggio è riuscito a fare il VAR (Aureliano), pedante e minuzioso su un tocco di mano discutibile (per un rigore che è praticamente un regalo), inerte su una condotta violenta evidente, soprattutto in tv. Ne esce una partita sporca, non lineare, piena di episodi non sempre giudicati nel modo corretto.
Rigore?
Sulla rimessa laterale di Bradaric, Nelsson salta e “oscura” il pallone per Joao Mario, rendendolo inaspettato. Fra l’altro, il braccio è largo ma piegato al gomito, quindi non larghissimo. Rapuano fa proseguire, della pignoleria del VAR abbiamo già parlato, OFR e rigore che sono un errore. Grave. Per Rocchi, pare, è invece giustificato il penalty: pallone che arriva da lontano. Com’è il rumore di chi si arrampica sugli specchi?
Orban da rosso
Mancato rosso per Orban: il gialloblù punta Gatti, lo guarda e gli assesta un colpo netto sulla faccia (ha anche il pugno chiuso). Rapuano lo vede da giallo, Aureliano avrebbe dovuto vederlo in altra maniera, è condotta violenta piena: manca un rosso, questo sì cristallino.
Offside di Serdar sul 2-1 Verona
Gol annullato a Serdar con il VAR: corretto, sul colpo di testa di Nuñez, il giocatore gialloblù è oltre Kalulu.
VAR: Aureliano 4
Presentarsi nelle immagini da Lissone come fosse al mare di Cesenatico in attesa dell’aperitivo, a favore di telecamere (...) non il massimo. Pignolissimo sul rigore, superficiale sul rosso a Orban.
Verona-Juventus 1-1
Rapuano 5
Partita non sufficiente per Rapuano, peggio è riuscito a fare il VAR (Aureliano), pedante e minuzioso su un tocco di mano discutibile (per un rigore che è praticamente un regalo), inerte su una condotta violenta evidente, soprattutto in tv. Ne esce una partita sporca, non lineare, piena di episodi non sempre giudicati nel modo corretto.
Rigore?
Sulla rimessa laterale di Bradaric, Nelsson salta e “oscura” il pallone per Joao Mario, rendendolo inaspettato. Fra l’altro, il braccio è largo ma piegato al gomito, quindi non larghissimo. Rapuano fa proseguire, della pignoleria del VAR abbiamo già parlato, OFR e rigore che sono un errore. Grave. Per Rocchi, pare, è invece giustificato il penalty: pallone che arriva da lontano. Com’è il rumore di chi si arrampica sugli specchi?