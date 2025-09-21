La moviola di Verona-Juve: Rapuano stecca. Peggio Aureliano su rigore e rosso

Partita non sufficiente per Rapuano , peggio è riuscito a fare il VAR (Aureliano) , pedante e minuzioso su un tocco di mano discutibile (per un rigore che è praticamente un regalo), inerte su una condotta violenta evidente, soprattutto in tv. Ne esce una partita sporca , non lineare, piena di episodi non sempre giudicati nel modo corretto.

Rigore?

Sulla rimessa laterale di Bradaric, Nelsson salta e “oscura” il pallone per Joao Mario, rendendolo inaspettato. Fra l’altro, il braccio è largo ma piegato al gomito, quindi non larghissimo. Rapuano fa proseguire, della pignoleria del VAR abbiamo già parlato, OFR e rigore che sono un errore. Grave. Per Rocchi, pare, è invece giustificato il penalty: pallone che arriva da lontano. Com’è il rumore di chi si arrampica sugli specchi?