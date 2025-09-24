Moviola Milan-Lecce: male Tremolada, c’è un doppio errore

Milan-Lecce
Tremolada: 5
Dunque, dove avevamo già sentito Tremolada, Maggioni e Mazzoleni? Ah, già: Tremolada aveva sbagliato Sassuolo-Lazio due domeniche fa; Maggioni era nel VAR con Chiffi per Bologna-Genoa e (abbiamo sentito su Open VAR) si sono rimbalzati come scolaretti la decisione sul rigore per il Bologna (vedi tu? vedo io? vediamolo insieme?); Mazzoleni è il VAR di Napoli-Pisa, quello che un braccio d’appoggio è punibile. Ecco, per premio Rocchi li ha designati e confermati per Milan-Lecce, molto facile eppure con qualche ombra.
Quasi rigore
Intervento di Siebert su Nkunku in area, il difendente giallorosso mette la gamba destra davanti all’avversario e lo spinge con l’avambraccio. Forse non sarà da VAR (forse), ma in campo un penalty che poteva essere fischiato.
Che errori
Sbaglia molto Tremolada sul rosso per Siebert, arrivato dopo OFR: il primo errore è di timing, fischia mentre Gimenez sta tirando in porta: per fortuna dell’arbitro, pallone fuori, avesse segnato era già finita. Il secondo e sulla scelta del cartellino, perché giallo? Maggioni lo chiama all’OFR: dinamica chiara, espulsione.
Regolare
Nessun dubbio sulla rete di Gimenez: quando Rabiot serve Bartesaghi, quest’ultimo è tenuto in gioco da Tete Morente.
VAR: Maggioni 6,5
Fa la cosa giusta