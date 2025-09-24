Moviola Milan-Lecce: male Tremolada, c’è un doppio errore

Milan-Lecce

Tremolada: 5

Dunque, dove avevamo già sentito Tremolada, Maggioni e Mazzoleni? Ah, già: Tremolada aveva sbagliato Sassuolo-Lazio due domeniche fa; Maggioni era nel VAR con Chiffi per Bologna-Genoa e (abbiamo sentito su Open VAR) si sono rimbalzati come scolaretti la decisione sul rigore per il Bologna (vedi tu? vedo io? vediamolo insieme?); Mazzoleni è il VAR di Napoli-Pisa, quello che un braccio d’appoggio è punibile. Ecco, per premio Rocchi li ha designati e confermati per Milan-Lecce, molto facile eppure con qualche ombra.