Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Moviola Milan-Lecce: male Tremolada, c’è un doppio errore

Gli episodi più discussi dlla sfida tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi
Moviola Milan-Lecce: male Tremolada, c’è un doppio errore
Edmondo Pinna
2 min

Milan-Lecce

Tremolada: 5

Dunque, dove avevamo già sentito Tremolada, Maggioni e Mazzoleni? Ah, già: Tremolada aveva sbagliato Sassuolo-Lazio due domeniche fa; Maggioni era nel VAR con Chiffi per Bologna-Genoa e (abbiamo sentito su Open VAR) si sono rimbalzati come scolaretti la decisione sul rigore per il Bologna (vedi tu? vedo io? vediamolo insieme?); Mazzoleni è il VAR di Napoli-Pisa, quello che un braccio d’appoggio è punibile. Ecco, per premio Rocchi li ha designati e confermati per Milan-Lecce, molto facile eppure con qualche ombra.

Quasi rigore

Intervento di Siebert su Nkunku in area, il difendente giallorosso mette la gamba destra davanti all’avversario e lo spinge con l’avambraccio. Forse non sarà da VAR (forse), ma in campo un penalty che poteva essere fischiato.

Che errori

Sbaglia molto Tremolada sul rosso per Siebert, arrivato dopo OFR: il primo errore è di timing, fischia mentre Gimenez sta tirando in porta: per fortuna dell’arbitro, pallone fuori, avesse segnato era già finita. Il secondo e sulla scelta del cartellino, perché giallo? Maggioni lo chiama all’OFR: dinamica chiara, espulsione.

Regolare

Nessun dubbio sulla rete di Gimenez: quando Rabiot serve Bartesaghi, quest’ultimo è tenuto in gioco da Tete Morente.

VAR: Maggioni 6,5

Fa la cosa giusta

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Milan, tris al LecceMilan-Napoli, primo snodo scudetto