Moviola Nizza-Roma: l'arbitro rimandato. Tutti i dubbi sul rigore causato da Pisilli

Non bene lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernández, che ha sostituito Martínez Munuera, infortunatosi al 10’ di Real-Espanyol. A parte gli episodi (il rigore è leggerino, per non dire dubbio) ha dato sempre la spiacevole impressione di non essere equidistante (cinque ammoniti più Gasp, tutti giallorossi, sanzionati al primo intervento). Voto: 5.

Il rigore per il Nizza e il dubbio...

Pisilli insegue Mendy: il giallorosso è ingenuo, il francese furbo a tagliare la linea di corsa. L’arbitro sulle prime lo valuta di gioco (e così è sembrato, soprattutto), l’assistente Naranjo Perez gli fa invece assegnare il rigore. Quando Pisilli lo aggancia, Mendy sta già strusciando i piedi (basta vedere la foto). Annullato un gol a Mancini: sul lancio di Tsimikas, è di poco oltre il piede destro di Bard. Boga entra in area controllato da Çelik, il giocatore francese va giù, da solo. Nella ripresa Ali-Cho vola a terra: da simulazione.

Regolare il secondo gol della Roma

Regolare il gol dello 0-2 di N’Dicka: Tsimikas lanciato da El Aynaoui tenuto in gioco da Louchet, Mendy e Bah. Come detto, non sereno: è buttato il giallo a N’Dicka, normale contatto di gioco con Boudaoui.

VAR: del Cerro Grande 6

Un suo intervento sul rigore dubbio? Figuriamoci.