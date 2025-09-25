Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Moviola Nizza-Roma: l'arbitro rimandato. Tutti i dubbi sul rigore causato da Pisilli

Il giudizio sull’arbitro del match di Europa League vinto dai giallorossi non è positivo: il motivo
Moviola Nizza-Roma: l'arbitro rimandato. Tutti i dubbi sul rigore causato da Pisilli
Edmondo Pinna
2 min

Non bene lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernández, che ha sostituito Martínez Munuera, infortunatosi al 10’ di Real-Espanyol. A parte gli episodi (il rigore è leggerino, per non dire dubbio) ha dato sempre la spiacevole impressione di non essere equidistante (cinque ammoniti più Gasp, tutti giallorossi, sanzionati al primo intervento). Voto: 5.

Il rigore per il Nizza e il dubbio...

Pisilli insegue Mendy: il giallorosso è ingenuo, il francese furbo a tagliare la linea di corsa. L’arbitro sulle prime lo valuta di gioco (e così è sembrato, soprattutto), l’assistente Naranjo Perez gli fa invece assegnare il rigore. Quando Pisilli lo aggancia, Mendy sta già strusciando i piedi (basta vedere la foto). Annullato un gol a Mancini: sul lancio di Tsimikas, è di poco oltre il piede destro di Bard. Boga entra in area controllato da Çelik, il giocatore francese va giù, da solo. Nella ripresa Ali-Cho vola a terra: da simulazione.

Regolare il secondo gol della Roma

Regolare il gol dello 0-2 di N’Dicka: Tsimikas lanciato da El Aynaoui tenuto in gioco da Louchet, Mendy e Bah. Come detto, non sereno: è buttato il giallo a N’Dicka, normale contatto di gioco con Boudaoui. 
VAR: del Cerro Grande 6 
Un suo intervento sul rigore dubbio? Figuriamoci. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Roma, il centrindietroI Top e Flop di Nizza-Roma