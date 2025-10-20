Moviola Atalanta-Lazio: Collu la tiene bene, non c’è rigore su Zaccagni

Quattordicesima partita in A della carriera per Collu , la quinta stagionale: non facile, né sulla carta, né nello specifico, l’arbitro sardo l’ha portata a casa con discreta personalità . Qualche sbavatura (un timing sbagliato avrà fatto sobbalzare Rocchi e i suoi fratelli), un metro a volte forse troppo permissivo, epperò la chiude con quindici falli fischiati e quattro ammoniti, tutti dell’ Atalanta (per la Lazio un piccolo fiore all’occhiello, c’è un bel lavoro dietro da parte del referee manager, Riccardo Pinzani). Sarri protesta per il mancato angolo finale: il pallone, però, era uscito a 93’02”, a recupero scaduto.

Zaccagni, non c'è rigore

Poco prima del 2’ del primo tempo, contatto in area fra Zappacosta e Zaccagni, con il primo che va di spalla sul secondo: poco per il rigore. Cross di Lookman, pallone sul petto di Guendouzi, corretto far proseguire.

Collu rischia un grande errore

Ederson (più lui) e De Ketelaere (il giallo è una mezza svista) commettono fallo su Nuno Tavares, Collu fischia proprio mentre Isaksen sta per tirare, con il pallone non distante dalla porta: avesse segnato sarebbero stati guai, Collu se la cava.

Non è Dogso

Fallo di Hien su Isaksen lanciato a rete, arriva il gallo ed è corretto: il fallo non è da rosso (gli striscia la parte laterale dello scarpino), non è chiara occasione (in marcatura c’è Bernasconi).

Voto: 6,5

VAR: Gariglio 6 Inoperoso al di là della normale amministrazione.