Moviola Atalanta-Lazio: Collu la tiene bene, non c’è rigore su Zaccagni
Quattordicesima partita in A della carriera per Collu, la quinta stagionale: non facile, né sulla carta, né nello specifico, l’arbitro sardo l’ha portata a casa con discreta personalità. Qualche sbavatura (un timing sbagliato avrà fatto sobbalzare Rocchi e i suoi fratelli), un metro a volte forse troppo permissivo, epperò la chiude con quindici falli fischiati e quattro ammoniti, tutti dell’Atalanta (per la Lazio un piccolo fiore all’occhiello, c’è un bel lavoro dietro da parte del referee manager, Riccardo Pinzani). Sarri protesta per il mancato angolo finale: il pallone, però, era uscito a 93’02”, a recupero scaduto.
Zaccagni, non c'è rigore
Poco prima del 2’ del primo tempo, contatto in area fra Zappacosta e Zaccagni, con il primo che va di spalla sul secondo: poco per il rigore. Cross di Lookman, pallone sul petto di Guendouzi, corretto far proseguire.
Collu rischia un grande errore
Ederson (più lui) e De Ketelaere (il giallo è una mezza svista) commettono fallo su Nuno Tavares, Collu fischia proprio mentre Isaksen sta per tirare, con il pallone non distante dalla porta: avesse segnato sarebbero stati guai, Collu se la cava.
Non è Dogso
Fallo di Hien su Isaksen lanciato a rete, arriva il gallo ed è corretto: il fallo non è da rosso (gli striscia la parte laterale dello scarpino), non è chiara occasione (in marcatura c’è Bernasconi).
Voto: 6,5
VAR: Gariglio 6 Inoperoso al di là della normale amministrazione.