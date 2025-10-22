Moviola Psv-Napoli: l’arbitro non c’entra, sul rosso è ingenuo Lucca

Siebert, voto 6

Ci teniamo un piccolo dubbio, che davvero abbia voluto segnalare all’arbitro il tocco di testa di Obispo con il quale era venuto a contatto (regolare) e che dunque era angolo. L’ingenuità di Lucca, però, è stata grossa, se voleva spiegare la dinamica dell’azione c’erano mille altri modi che piantarsi l’indice della mano sinistra tante volte sulla tempia. Siebert fra l’altro era proprio lì, i comportamenti sbagliati a livello Uefa sono sempre puniti (mica siamo in Italia....). E’ l’episodio della notte dell’arbitro tedesco, che si giocherà con Zwayer un posto ai Mondiali (a meno che Collina non ne voglia portare due).