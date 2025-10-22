Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Moviola Psv-Napoli: l’arbitro non c’entra, sul rosso è ingenuo Lucca

Il commento alla direzione del match di Champions League perso 6-2 dalla squadra di Conte in Olanda
Edmondo Pinna
2 min
TagsnapoliMoviolaLucca

Siebert, voto 6

Ci teniamo un piccolo dubbio, che davvero abbia voluto segnalare all’arbitro il tocco di testa di Obispo con il quale era venuto a contatto (regolare) e che dunque era angolo. L’ingenuità di Lucca, però, è stata grossa, se voleva spiegare la dinamica dell’azione c’erano mille altri modi che piantarsi l’indice della mano sinistra tante volte sulla tempia. Siebert fra l’altro era proprio lì, i comportamenti sbagliati a livello Uefa sono sempre puniti (mica siamo in Italia....). E’ l’episodio della notte dell’arbitro tedesco, che si giocherà con Zwayer un posto ai Mondiali (a meno che Collina non ne voglia portare due). 

L'espulsione di Lucca

Lucca lotta con Obispo, finisce a terra, l’arbitro indica una trattenuta di Lucca e fischia fallo alla difesa, l’attaccante azzurro si batte la tempia con il dito, gesto noto in tutto il mondo, come a dire: sei matto. Anche la giustificazione (se è quella), ovvero di aver preso il pallone di testa non c’entra con il fischio (trattenuta). Rosso. 

Gol regolare

Sul gol di Saibari, c’è un episodio in area del PSV: l’entrata di Schouten, però, è sul pallone e non su Lucca, anticipato, corretto fa proseguire: l’APP è regolare. Ok anche l’1-1: non c’è fallo di Til su Buongiorno. 

Gol annullato 

Ok annullare il gol di Saibari: cross di Man, è oltre il sinistro di Buongiorno, che pure è largo. 

VAR, Dingert: 6,5 

Facile overrule. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

