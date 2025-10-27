Moviola Lazio-Juve, male Colombo: si perde il rosso a McKennie e un rigore

Colombo chiude una giornata difficile per gli arbitri di Rocchi . Manca un possibile secondo giallo per McKennie (vero, tocca il pallone ma...), manca un possibile rigore per la Juve (la faccia di Gila dopo il pestone su Conceicao vale più di mille immagini), la seconda sa quasi di compensazione per la prima. Non solo, ma nella gestione disciplinare assolutamente insufficiente, a beneficiarne sono stato anche Locatelli , graziato dal giallo nel primo tempo, poi giustamente ammonito per la spallata a Isaksen , e Kelly .

Lazio-Juve, McKennie è da rosso

Mckennie già ammonito interviene da dietro su Guendouzi che è davanti a lui e in vantaggio. C’è un tocco sul pallone con la punta del piede destro, ma senza quella spinta e quel contatto, il francese avrebbe avuto ancora disponibilità di raggiungere il pallone. Non solo, ma manca un altro giallo a Locatelli: che lo prende al 7’ della ripresa, spallata deliberata a Isaksen (siamo vicini alla violenza), ma nel primo tempo entra in scivolata su Isaksen prendendo il giocatore, era da giallo. Rischia pure Kelly, già ammonito, quando ferma Zaccagni in ripartenza.

Lazio-Juve, manca un rigore su Conceicao

In area della Lazio, pestone di Gila su Conceição, il difensore biancoceleste calpesta il piede destro del portoghese col sinistro. Colombo fa proseguire, Meraviglia al VAR supporta la decisione del campo. Sbagliando.

Voto: 5

VAR: Meraviglia 5 Non ci siamo.