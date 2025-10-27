Moviola Fiorentina-Bologna, La Penna in difficoltà sui rigori

Partita con tanti episodi, due OFR (ma una la provoca l’assistente Imperiale che chiama il rigore revocato, Bindoni non ha insegnato nulla?) e una overrule per La Penna (il migliore nei VAR announcement). No fallo di Holm su Mandragora sullo 0-1.

Niente rigore su Kean-Lucumì

Kean tira: prima colpisce lui il pallone con il destro, poi non c’è tocco di Lucumi, La Penna fischia su chiamata di Imperiale. OFR e revoca.

Niente rigore sul tocco di Dodo

Dodo lo sfiora con la mano sinistra un pallone che sta uscendo dall’area, non ci sono “vantaggi”, anche se il braccio è largo, situazione al limite. L’arbitro spiega che il movimento è congruo, tutti accettano.

Niente rigori su Ferguson e Bernardeschi

Doppia situazione, una per area, ravvicinate: Ferguson forse tocca con il braccio sinistro, non punibile. Bernardeschi cade, contatto con Sabiri minimo, nessun rigore, corretto.

Due rigori netti per la Fiorentina

Braccio sinistro larghissimo di Ferguson su cross di Dodo che impatta sul pallone. Skorupski lamenta un precedente mani di Kean nell’azione, ma il sinistro è al corpo. Tiro di Kean, Bernardeschi ha il destro lontano dal corpo: OFR (la seconda) e rigore.

Rosso obbligato su Holm

Holm su Fortini il ripartenza, secondo giallo obbligato.

Dalling irregolare

Orsolini oltre Pongracic, il VAR annulla il gol di Dallinga.

Voto: 5

VAR: Paterna 7 Fa tutto bene. Benissimo.