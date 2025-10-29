Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Lecce-Napoli 0-1, la moviola: Collu si perde un giallo chiaro, OFR per il rigore

La prestazione della squadra degli arbitri nel match vinto dagli azzurri al Via del Mare
Edmondo Pinna
2 min
TagscolluMoviolanapoli

Collu: 5,5

Un leggero passo indietro per Collu, uno degli arbitri sui quali Rocchi sta lavorando. Al di là del rigore non visto (questione di prospettive, forse la posizione non era ottimale) ci sono alcune cose che vanno riviste, come ad esempio il disciplinare. In sintesi, era andato meglio in Atalanta-Lazio, due domeniche fa. 

Da rigore

Colpo di testa di Gaspar (non ci sono infrazioni), davanti a lui Juan Jesus ha il braccio sinistro fuori dalla figura e staccato dal corpo. Sarebbero bastati anche i primi due replay per certificare, con un confronto, sia il tocco sia la punibilità della posizione del braccio stesso, poi nel VAR Gariglio ha trovato anche l’immagine giusta. OFR e rigore. 

Da ammonizione

Pierotti arriva su Oliveira con il piede in posizione pericolosa, tanto che va fra caviglia e scarpino, il piede di Oliveira si gira in maniera preoccupante. Manca sicuramente un cartellino giallo codificato. Fosse stato leggermente più alto, sarebbe stato da rosso. 

Gol regolare

Nessun dubbio sulla bontà della rete di Anguissa che ha deciso il match: al momento del cross di Neres, i giocatori azzurri sono tutti in gioco (non ci sono “bandierine” sospette nel SAOT), c’è infatti Gallo che tiene tutti in gioco. 

VAR: Gariglio 6,5 

Chiamata giusta e semplice.

