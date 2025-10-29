Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta-Milan 1-1, la moviola: Doveri grazia Lookman, quasi rosso su Fofana

La prestazione della squadra degli arbitri nel match pareggiato tra bergamaschi e rossoneri
Edmondo Pinna
2 min
TagsDoveriLookmanMilan

Doveri, voto 5

Non perfetta la partita di Doveri, pur non essendoci episodi cruciali nelle due aree né situazioni particolarmente spinose. La gestione disciplinare, però, continua a lasciare a desiderare, è una sorte di kriptonite per il presidente della sezione di Roma1. Contingentare le ammonizioni (o peggio, come vedremo) non significa non fare quello che c’è da fare. In particolare, l’entrata di Lookman su Fofana , poco prima del gol (quando si dice il diavolo....) doveva essere gestita in maniera differente. 

Lookman da espulsione

Perché l’entrata, con la gamba sinistra e i tacchetti esposti, di Lookman sulla gamba destra di Fofana è bella alta, ben sopra la caviglia (limite discriminante fra il rosso e il giallo). A parziale esimente, il fatto che il nerazzurro non affonda in maniera decisa, fattispecie che avrebbe portato a conseguenze peggiori. Poteva starci il rosso, era sicuramente giallo, Doveri non fa nulla. Le avvisaglie si erano avute già sul giallo a Gimenez per l’entrata in ritardo su De Ketelaere: era partito per fischiare solo fallo, dopo qualche passo ha messo mano al taschino (suggerimento?) per inseguire una gestione folle del disciplinare. 

Gol regolare

Ok la rete di Lookman: sul passaggio di Pasalic, c’è Bartesaghi che tiene tutti in gioco. 

VAR: Chiffi 6 

Per fortuna di tutti può ripassare la lezione: falli sulla linea, falli fuori. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Juric esalta l'AtalantaAllegri: "Ho tolto Leao perché..."