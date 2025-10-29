Atalanta-Milan 1-1, la moviola: Doveri grazia Lookman, quasi rosso su Fofana
Doveri, voto 5
Non perfetta la partita di Doveri, pur non essendoci episodi cruciali nelle due aree né situazioni particolarmente spinose. La gestione disciplinare, però, continua a lasciare a desiderare, è una sorte di kriptonite per il presidente della sezione di Roma1. Contingentare le ammonizioni (o peggio, come vedremo) non significa non fare quello che c’è da fare. In particolare, l’entrata di Lookman su Fofana , poco prima del gol (quando si dice il diavolo....) doveva essere gestita in maniera differente.
Lookman da espulsione
Perché l’entrata, con la gamba sinistra e i tacchetti esposti, di Lookman sulla gamba destra di Fofana è bella alta, ben sopra la caviglia (limite discriminante fra il rosso e il giallo). A parziale esimente, il fatto che il nerazzurro non affonda in maniera decisa, fattispecie che avrebbe portato a conseguenze peggiori. Poteva starci il rosso, era sicuramente giallo, Doveri non fa nulla. Le avvisaglie si erano avute già sul giallo a Gimenez per l’entrata in ritardo su De Ketelaere: era partito per fischiare solo fallo, dopo qualche passo ha messo mano al taschino (suggerimento?) per inseguire una gestione folle del disciplinare.
Gol regolare
Ok la rete di Lookman: sul passaggio di Pasalic, c’è Bartesaghi che tiene tutti in gioco.
VAR: Chiffi 6
Per fortuna di tutti può ripassare la lezione: falli sulla linea, falli fuori.