Atalanta-Milan 1-1, la moviola: Doveri grazia Lookman, quasi rosso su Fofana

Lookman da espulsione

Perché l’entrata, con la gamba sinistra e i tacchetti esposti, di Lookman sulla gamba destra di Fofana è bella alta, ben sopra la caviglia (limite discriminante fra il rosso e il giallo). A parziale esimente, il fatto che il nerazzurro non affonda in maniera decisa, fattispecie che avrebbe portato a conseguenze peggiori. Poteva starci il rosso, era sicuramente giallo, Doveri non fa nulla. Le avvisaglie si erano avute già sul giallo a Gimenez per l’entrata in ritardo su De Ketelaere: era partito per fischiare solo fallo, dopo qualche passo ha messo mano al taschino (suggerimento?) per inseguire una gestione folle del disciplinare.

Gol regolare

Ok la rete di Lookman: sul passaggio di Pasalic, c’è Bartesaghi che tiene tutti in gioco.

VAR: Chiffi 6

Per fortuna di tutti può ripassare la lezione: falli sulla linea, falli fuori.