Moviola Inter-Fiorentina, arbitraggio da film horror: allarme rosso per Rocchi
Inter-Fiorentina
Sozza: 4,5
Cade anche Sozza e allora è allarme rosso per Rocchi: il rigore che non assegna all’Inter (con la complicità di Ghersini al VAR) è clamoroso, anche difficilmente spiegabile. Qui bisogna fare tabula rasa e ripartire da zero: troppe interpretazioni, troppe eccezione e eccezioni delle eccezioni. Gli arbitri hanno perso il senso della realtà: il laccio californiano di Comuzzo su Pio Esposito, per attitudine, dinamica, buon senso, mettete quello che volete, è rigore. E invece Sozza ha lasciato andare e Ghersini ha confermato. Netto il penalty su Bonny.
Il rischio
Rischia molto Comuzzo quando si allaccia (recipro-mente) con Pio Esposito: vero, anche il nerazzurro trattiene, ma Comuzzo da sempre le spalle al pallone, non lo guarda mai. Un indizio di colpevolezza, spesso.
Lautaro chiede un rigore
Spinta di Gudmundsson alle spalle di Lautaro: non è decisa e decisiva ma leggera, Sozza la valuta in questa maniera, il VAR supporta. Se vogliamo abolire i rigorini....
Netto il rigore per l'Inter
Viti già ammonito entra in scivolata su Bonny, non trova il pallone, tocco sul nerazzurro che va giù: rigore, DOGSO depenalizzato, giallo ma è il secondo.
Disciplinare
Manca un giallo chiaro per Gudmundsson: entra e prende (poca) palla e (tanto) Lautaro, doveva essere ammonito.
VAR: Ghersini 4,5
Che topica!