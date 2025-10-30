Moviola Inter-Fiorentina, arbitraggio da film horror: allarme rosso per Rocchi

Inter-Fiorentina

Sozza: 4,5

Cade anche Sozza e allora è allarme rosso per Rocchi: il rigore che non assegna all’Inter (con la complicità di Ghersini al VAR) è clamoroso, anche difficilmente spiegabile. Qui bisogna fare tabula rasa e ripartire da zero: troppe interpretazioni, troppe eccezione e eccezioni delle eccezioni. Gli arbitri hanno perso il senso della realtà: il laccio californiano di Comuzzo su Pio Esposito, per attitudine, dinamica, buon senso, mettete quello che volete, è rigore. E invece Sozza ha lasciato andare e Ghersini ha confermato. Netto il penalty su Bonny.