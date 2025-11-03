Moviola Milan-Roma: il rigore c'è, giusto non espellere Fofana

Partita di alto livello per Guida, facilitato dai giocatori all’inizio (pensavano solo a giocare), bravo poi a tenerla nei momenti di tensione. Corretto il rigore per la Roma, corretto non espellere Fofana, la chiude con 25 falli e 6 gialli.

Fofana non è da rosso

Sul rigore partiamo dalla fine: Fofana appena ammonito (il giallo su Pellegrini è quasi arancione, alto e tacchetti esposti anche se non c’è gamba tesa) devia con il braccio un tiro diretto in porta. Da secondo giallo? In realtà, secondo le ultime indicazioni, solo se è un DOGSO chiaro, essendoci Maignan in porta non può essere considerato tale.

Roma, il rigore è netto

Come detto, netto il rigore: sulla punizione di Pellegrini, Fofana salta e allarga il braccio destro fuori la figura. Poche discussioni.

Milan, il gol di Pavlovic è regolare

Nessun dubbio sulla rete del match, quella di Pavlovic: l’azione nasce da un passaggio di Saelemaekers per Leao, ampiamente tenuto in gioco da N’Dicka, valutazione semplice per l’assistente numero due, Christian Rossi.

Guida, buona gestione dei cartellini

Ci sta il giallo per El Aynaoui: cerca di bloccare in qualche maniera Saelemaekers che gli era andato via, c’è una mezza reazione del rossonero (un ex) che Guida gestisce con un richiamo verbale.

VAR Di Paolo: voto 6

Deve solo confermare.