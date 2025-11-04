La moviola di Lazio-Cagliari: Mina-Zaccagni non è rigore

Arbitro Sacchi: voto 6,5

Partita non difficile per Sacchi, bravo a non complicarsela. Solo un paio di episodi nelle aree (entrambe in quella del Cagliari), ben letti grazie anche ad un posizionamento ottimale (vicino e non schiacciato). Perde qualcosa dal punto di vista tecnico, alcuni falli sono stati un po’ tirati (vedi entrata di Zaccagni su Zappa, prende solo il pallone), coerente il metro disciplinare, alla fine non commette errori gravi. La chiude con 2 solo ammoniti (ennesima partita della Lazio senza cartellini subiti) e 26 falli fischiati. Non ci sono infrazioni sui due gol, nessun fallo sia in APP sia in fase di conclusione.