La moviola di Lazio-Cagliari: Mina-Zaccagni non è rigore
Arbitro Sacchi: voto 6,5
Partita non difficile per Sacchi, bravo a non complicarsela. Solo un paio di episodi nelle aree (entrambe in quella del Cagliari), ben letti grazie anche ad un posizionamento ottimale (vicino e non schiacciato). Perde qualcosa dal punto di vista tecnico, alcuni falli sono stati un po’ tirati (vedi entrata di Zaccagni su Zappa, prende solo il pallone), coerente il metro disciplinare, alla fine non commette errori gravi. La chiude con 2 solo ammoniti (ennesima partita della Lazio senza cartellini subiti) e 26 falli fischiati. Non ci sono infrazioni sui due gol, nessun fallo sia in APP sia in fase di conclusione.
Non c’è rigore su Zaccagni
Contatto fra Mina e Zaccagni, c’è un contatto proprio sulla linea dell’area di rigore, Sacchi è proprio dietro i due e fa segno che non c’è nulla: decisione condivisibile, c’è al massimo un’ostruzione, anche se è poco per dare un rigore.
Mina-Zaccagni, tutto regolare
Ancora una caduta in area rossoblù, stavolta nella ripresa, c’è una mano appoggiata sul petto di Mina su Zaccagni che con il piede sinistro perde aderenza col terreno e va giù: nulla.
La gestione dei cartellini
Due gli ammoniti, come detto, entrambi obbligati: Gaetano ferma Zaccagni in ripartenza, Felci trattiene Zaccagni per la maglia visto che gli era andato via.
VAR: Paterna 6
Sarebbe quasi da senza voto, il 6 è per esserci stato.