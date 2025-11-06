Moviola Inter-Kairat: arbitro nel caos, debutto pessimo

Non c'era il rigore fischiato da Godinho all'Inter, poi revocato

Assegnato e poi tolto con OFR il rigore frettolosamente assegnato all’Inter dal portoghese Godinho: bellissimo slalom in area di Bisseck che però, sull’ultima finta, aggancia la gamba destra di Arad, che è già a terra ferma. Non c’è,alcun aggancio, solo un contatto, che l’arbitro ha visto al contrario. Revisione e penalty tolto.

Poteva starci il penalty sul contatto tra Arad e Frattesi

Arad aveva corso più d’un rischio quando aveva toccato con il ginocchio destro il piede destro di Frattesi che stava correndo ed era in vantaggio. Un po’ meno del contatto Pierotti-Ranieri in Fiorentina-Lecce (insistiamo, quello è rigore, l’autosgambetto è una conseguenza del contatto) ma comunque più rigore di quello dato e poi tolto.

Non punibile il tocco con il braccio di Mrynskiy

Sul gol di Lautaro, una curiosità: il colpo di testa di Pio Esposito finisce (forse) sul braccio sinistro di Mrynskiy che sembra in posizione congrua, il gol cancella dubbi.

Bene Narciso al Var

Narciso (6,5): corretta revisione sul rigore poi tolto.