Moviola Roma-Udinese, Collu abbonato alle OFR: 5 su 7, tutte per fallo di mano

Avrà anche delle qualità: resta che ieri sera, Giuseppe Collu ha beccato la quinta OFR su sette partite dirette, tutti per falli di mano: forse Rocchi dovrebbe rivedere qualcosa. Deciso passo indietro per l’arbitro della sezione di Cagliari, che comincia probabilmente ad andare in apnea. Al di là degli episodi specifici, è sembrato meno sul match, gestendo male la questione-Zaniolo. Voto: 5