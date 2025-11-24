Moviola Cremonese-Roma: Ayroldi disastroso, rigore inventato e su Gasperini espulso...

Cremonese-Roma

Ayroldi: 3,5

Partita oscena per gestione tecnica, disciplinare, accettazione in campo da parte di Ayroldi jr. L’incoerenza (si salvano in pochi, vero Rocchi?) nelle decisioni è palese. Esempio, l’espulsione di Gasperini: che sul rigore dato (e poi tolto, topica clamorosa) è una furia ma non succede nulla, poi viene espulso perché dice a Crezzini (un mummia) «Non ti ho detto nulla, non ti ho detto nulla» dopo aver ricevuto il giallo. Ricordiamo a noi stessi (a chi di dovere è come sbattere su un muro di gomma) che Ayroldi era il quarto uomo di Fiorentina-Lecce: si è fatto urlare in faccia da Ranieri di tutto senza muovere un muscolo. Complimenti.