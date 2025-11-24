Moviola Cremonese-Roma: Ayroldi disastroso, rigore inventato e su Gasperini espulso...
Cremonese-Roma
Ayroldi: 3,5
Partita oscena per gestione tecnica, disciplinare, accettazione in campo da parte di Ayroldi jr. L’incoerenza (si salvano in pochi, vero Rocchi?) nelle decisioni è palese. Esempio, l’espulsione di Gasperini: che sul rigore dato (e poi tolto, topica clamorosa) è una furia ma non succede nulla, poi viene espulso perché dice a Crezzini (un mummia) «Non ti ho detto nulla, non ti ho detto nulla» dopo aver ricevuto il giallo. Ricordiamo a noi stessi (a chi di dovere è come sbattere su un muro di gomma) che Ayroldi era il quarto uomo di Fiorentina-Lecce: si è fatto urlare in faccia da Ranieri di tutto senza muovere un muscolo. Complimenti.
Un rigore folle
Tiro di Barbieri, Mancini ha entrambe le braccia al corpo, il destro dentro la figura, il sinistro (e li va il pallone) proprio aderente al fianco. Ayroldi fischia un rigore inesistente, anche troppo lunga la review di Pezzuto, OFR e penalty tolto.
Il gol annullato alla Roma
Annullato il gol di Pellegrini, oltre Terracciano sul tiro di Baldanzi: questo lo salva da una svista (quindi OFR) chiara, c’era fallo di N’Dicka su Payero in APP.
No Rigore
Payero anticipa Pellegrini d’un soffio, ok non è rigore.
Abbaglio
Manca fallo e giallo obbligato per Terracciano su Wesley, l’azione prosegue, arriva un giallo severo per Ziolkowski (su Bonazzoli).
VAR: Pezzuto 6,5
Meritato, ma non era difficile.