Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Cremonese-Roma: Ayroldi disastroso, rigore inventato e su Gasperini espulso...

Gli episodi più discussi della sfida tra i giallorossi e gli uomini di Nicola
Edmondo Pinna
2 min

Cremonese-Roma 

Ayroldi: 3,5

Partita oscena per gestione tecnica, disciplinare, accettazione in campo da parte di Ayroldi jr. L’incoerenza (si salvano in pochi, vero Rocchi?) nelle decisioni è palese. Esempio, l’espulsione di Gasperini: che sul rigore dato (e poi tolto, topica clamorosa) è una furia ma non succede nulla, poi viene espulso perché dice a Crezzini (un mummia) «Non ti ho detto nulla, non ti ho detto nulla» dopo aver ricevuto il giallo. Ricordiamo a noi stessi (a chi di dovere è come sbattere su un muro di gomma) che Ayroldi era il quarto uomo di Fiorentina-Lecce: si è fatto urlare in faccia da Ranieri di tutto senza muovere un muscolo. Complimenti.

Un rigore folle

Tiro di Barbieri, Mancini ha entrambe le braccia al corpo, il destro dentro la figura, il sinistro (e li va il pallone) proprio aderente al fianco. Ayroldi fischia un rigore inesistente, anche troppo lunga la review di Pezzuto, OFR e penalty tolto.

Il gol annullato alla Roma

Annullato il gol di Pellegrini, oltre Terracciano sul tiro di Baldanzi: questo lo salva da una svista (quindi OFR) chiara, c’era fallo di N’Dicka su Payero in APP.

No Rigore

Payero anticipa Pellegrini d’un soffio, ok non è rigore.

Abbaglio

Manca fallo e giallo obbligato per Terracciano su Wesley, l’azione prosegue, arriva un giallo severo per Ziolkowski (su Bonazzoli).

VAR: Pezzuto 6,5

Meritato, ma non era difficile.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Il capolavoro di Gasperini: la Roma sogna e fa benissimoFuria Gasperini, che attacco all'arbitro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS