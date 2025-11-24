Moviola Inter-Milan, Sozza un derby opaco: difficile capire i cartellini
Inter-Milan
Sozza: 5,5
Sotto la sufficienza il terzo derby di Sozza, molto impreciso da un punto di vista tecnico e disciplinare. Si perde il chiaro intervento imprudente di Pavlovic su Thuram che ha portato al rigore dopo OFR, la fortuna è stata che la gara è filata via con le squadre che hanno pensato a giocare, perché la sua lettura (soprattutto con i cartellini) è stata di difficile comprensione.
Rigore chiaro
Thuram in area del Milan crossa, arriva Pavlovic in netto ritardo, chiaro step on foot e intervento imprudente: Sozza non vede nulla, nel VOR di Lissone sì e lo richiamano all’OFR. Penalty chiaro (e pia- ce la spiegazione rivolta ver- so il giocatore incriminato).
Ok il gol del Milan
Ok la rete di Pulisic, tenuto in gioco dal piede destro di Akanji sul tiro di Saelemae-kers. In APP, anche se con la gamba un po’ alta, Fofana recupera il pallone in maniera regolare su Çalhanoglu.
Disciplinare
Male, come detto. E se lo scontro iniziale Lautaro-Gabbia meritava un giallo per entrambi (in campo magari difficile da cogliere, ma uno dei due doveva finire sul taccuino), manca un giallo chiaro su Pavlovic (in netto ritardo su Thuram), mentre Leao viene sanzionato per un fallo normale su Barella.
VAR: Aureliano 6
Abbandonato il trequarti (intervento di Rocchi?), arriva comunque la conversazione con l’AVAR Di Paolo pur di farsi inquadrare. Corretta l’OFR sul rigore non visto da Sozza.