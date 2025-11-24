Moviola Lazio-Lecce: Arena stecca, due errori sui gol annullati

Lazio-Lecce

Arena: 5

Prima, brutta partita per Arena, assolutamente non sufficiente: sui due gol annullati, giudica male in campo e il VAR non può fare altro che seguirne la scia. Ci fosse poco da ridere, si potrebbe dire che - negli errori - sono stati coerenti: puniti due mezzi contattini (sul gol non convalidato al Lecce ce n’è anche un altro in APP), solo che su secondo ha avuto bisogno dell’aiuto del VAR. Tendenzialmente non bene anche dal punto di vista disciplinare. Manca un giallo chiaro per Danilo Veiga, in netto ritardo su Zaccagni che aveva già subito due entrate.