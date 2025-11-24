Moviola Lazio-Lecce: Arena stecca, due errori sui gol annullati
Arena: 5
Prima, brutta partita per Arena, assolutamente non sufficiente: sui due gol annullati, giudica male in campo e il VAR non può fare altro che seguirne la scia. Ci fosse poco da ridere, si potrebbe dire che - negli errori - sono stati coerenti: puniti due mezzi contattini (sul gol non convalidato al Lecce ce n’è anche un altro in APP), solo che su secondo ha avuto bisogno dell’aiuto del VAR. Tendenzialmente non bene anche dal punto di vista disciplinare. Manca un giallo chiaro per Danilo Veiga, in netto ritardo su Zaccagni che aveva già subito due entrate.
Contattino 1
Sottil si libera di Isaksen poggiandogli una mano sul petto (e non sulla faccia, come mima il giocatore), possiamo parlare di una spintarella, questa fischia Arena dopo la rete. In APP c’era stata anche una tamponata di Ramadani su Basic e forse quello è rimasto nella testa dell’arbitro, che se l’è portato dietro.
Contattino 2
Dia va via a Tiago Gabriel, live sembra un contrasto di gioco, prima di mettere alle spalle di Falcone, lunghissimo check a Lissone. Subito dopo Arena viene invitato all’On Filed Review: non c’è contatto basso (Dia è in vantaggio con la gamba sinistra), solo una spintarella con il braccio sinistro. L’avesse fischiato in campo, ma con il VAR?
Regolare
Ok la rete di Guendouzi: non c’è fallo di Basic su Danilo Veiga, il pallone viene crossato quando è ancora in campo.
VAR: Serra 5,5
Si adegua al mood del campo.