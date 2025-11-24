Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Lazio-Lecce: Arena stecca, due errori sui gol annullati© LAPRESSE

Moviola Lazio-Lecce: Arena stecca, due errori sui gol annullati

Gli episodi più discussi della sfida tra i biancocelesti di Sarri e gli uomini di Di Francesco
Edmondo Pinna
2 min

Lazio-Lecce

Arena: 5

Prima, brutta partita per Arena, assolutamente non sufficiente: sui due gol annullati, giudica male in campo e il VAR non può fare altro che seguirne la scia. Ci fosse poco da ridere, si potrebbe dire che - negli errori - sono stati coerenti: puniti due mezzi contattini (sul gol non convalidato al Lecce ce n’è anche un altro in APP), solo che su secondo ha avuto bisogno dell’aiuto del VAR. Tendenzialmente non bene anche dal punto di vista disciplinare. Manca un giallo chiaro per Danilo Veiga, in netto ritardo su Zaccagni che aveva già subito due entrate.

Contattino 1

Sottil si libera di Isaksen poggiandogli una mano sul petto (e non sulla faccia, come mima il giocatore), possiamo parlare di una spintarella, questa fischia Arena dopo la rete. In APP c’era stata anche una tamponata di Ramadani su Basic e forse quello è rimasto nella testa dell’arbitro, che se l’è portato dietro.

Contattino 2

Dia va via a Tiago Gabriel, live sembra un contrasto di gioco, prima di mettere alle spalle di Falcone, lunghissimo check a Lissone. Subito dopo Arena viene invitato all’On Filed Review: non c’è contatto basso (Dia è in vantaggio con la gamba sinistra), solo una spintarella con il braccio sinistro. L’avesse fischiato in campo, ma con il VAR?

Regolare

Ok la rete di Guendouzi: non c’è fallo di Basic su Danilo Veiga, il pallone viene crossato quando è ancora in campo.

VAR: Serra 5,5

Si adegua al mood del campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Sarri non ha dubbiSarri aggancia il Como

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS