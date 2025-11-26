Moviola Bodo-Juve, bene Makkelie: giusto non dare rigore su Locatelli 

Cabal-Auklend, rigore netto

In ritardo Cabal su Auklend, anche col piede alto (ma non affonda): rigore netto.

Braccio di Locatelli non punibile

Lungo check per il tocco di braccio (destro) di Locatelli sul tiro di Høgh: Makkelie ion campo aveva fatto proseguire, il belga Van Driessche conferma, la decisione sembra essere quella giusta. Il pallone, infatti, sbatte prima sulla gamba sinistra e torna indietro, il braccio è largo ma in posizione congrua, non si muove mai, non va mai verso il pallone, ci sta considerarlo non punibile.

Regolare la rete del Bodo

Nessuna infrazione sulla rete del Bodø/Glimt: l’angolo nasce da una deviazione di Cambiaso su tiro di Määttä, non c’è fallo di Høgh su McKennie prima della spizzata di testa che favorisce Blomberg per il gol dell’1-0. Ok anche il gol dell’1-1: è sempre Bjørtuft che tiene in gioco prima Yildiz sul passaggio di Miretti, poi Openda.

Openda, c'è fuorigioco

Miretti per Openda, oltre Bjørtuft: annullato il gol dell’1-2.

VAR: Van Driessche (Bel) 6 Controlla e aiuta a tenere la barra dritta.