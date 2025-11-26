Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Bodo-Juve, bene Makkelie: giusto non dare rigore su Locatelli 

Gara piena di episodi e l'arbitro olandese non sbaglia. Il braccio del centrocampista bianconero è largo ma in posizione congrua
Edmondo Pinna
2 min
TagsjuveMoviolaChampions League

Gara piena di episodi per Makkelie, meglio nel primo tempo che nella ripresa: sugli episodi chiave, però, tipo il penalty assegnato al Bødo/Glimt, non sbaglia. Anche il dubbio del braccio di Locatelli lo risolve facile. La Juve conquista la prima vittoria con l’olandese (fino a ieri: un pari e 2 ko). Voto: 6,5

Cabal-Auklend, rigore netto

In ritardo Cabal su Auklend, anche col piede alto (ma non affonda): rigore netto. 

Braccio di Locatelli non punibile

Lungo check per il tocco di braccio (destro) di Locatelli sul tiro di Høgh: Makkelie ion campo aveva fatto proseguire, il belga Van Driessche conferma, la decisione sembra essere quella giusta. Il pallone, infatti, sbatte prima sulla gamba sinistra e torna indietro, il braccio è largo ma in posizione congrua, non si muove mai, non va mai verso il pallone, ci sta considerarlo non punibile. 

Regolare la rete del Bodo

Nessuna infrazione sulla rete del Bodø/Glimt: l’angolo nasce da una deviazione di Cambiaso su tiro di Määttä, non c’è fallo di Høgh su McKennie prima della spizzata di testa che favorisce Blomberg per il gol dell’1-0. Ok anche il gol dell’1-1: è sempre Bjørtuft che tiene in gioco prima Yildiz sul passaggio di Miretti, poi Openda. 

Openda, c'è fuorigioco

Miretti per Openda, oltre Bjørtuft: annullato il gol dell’1-2. 

VAR: Van Driessche (Bel) 6 Controlla e aiuta a tenere la barra dritta. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Spalletti: "Finalmente ho visto..."McKennie dopo la vittoria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS