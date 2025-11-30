La moviola di Juve-Cagliari, Crezzini non sbaglia sugli episodi decisivi

Arbitro Crezzini: voto 6,5

Se avesse fischiato qualche secondo prima Crezzini avrebbe tolto qualsiasi possibile dubbio sull'episodio di inizio partita (2’ pt) tra Palestra e Kostic. Il giocatore del Cagliari è finito a terra nell'area della Juventus, reclamando l'assegnazione di un calcio di rigore, dopo un contatto con l'avversario. Il primo a commettere fallo era, però, stato il giocatore della squadra rossoblù, come giustamente ha deciso l'arbitro, seppur con un po’ di ritardo. Il direttore di gara da quel momento in poi non ha avuto particolari problemi.