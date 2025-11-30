La moviola di Juve-Cagliari, Crezzini non sbaglia sugli episodi decisivi
Arbitro Crezzini: voto 6,5
Se avesse fischiato qualche secondo prima Crezzini avrebbe tolto qualsiasi possibile dubbio sull'episodio di inizio partita (2’ pt) tra Palestra e Kostic. Il giocatore del Cagliari è finito a terra nell'area della Juventus, reclamando l'assegnazione di un calcio di rigore, dopo un contatto con l'avversario. Il primo a commettere fallo era, però, stato il giocatore della squadra rossoblù, come giustamente ha deciso l'arbitro, seppur con un po’ di ritardo. Il direttore di gara da quel momento in poi non ha avuto particolari problemi.
Crezzini, buona gestione dei cartellini
A livello disciplinare è corretta l'ammonizione, l'unica estratta nella prima frazione di partita, per Obert. Anche se il giocatore del Cagliari ha colpito pure il pallone, il suo intervento aveva tutte le caratteristiche dell'imprudenza. Nel secondo tempo Crezzini ha usato altri 5 cartellini gialli, uno per Cambiaso, per comportamento antisportivo, per aver impedito agli avversari di riprendere velocemente il gioco, e gli altri 4 per i giocatori del Cagliari.
Miretti, non è rigore
Nel recupero del secondo tempo il Cagliari protesta per un possibile tocco di mano in area di Miretti, ma dalle immagini il tocco di braccio sembra essere dell'attaccante dei rossoblù.
VAR Di Bello: voto 6
Non ha problemi da dover risolvere.