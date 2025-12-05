Partita molto difficile, soprattutto per quanto accaduto sabato scorso, per l’internazionale Guida, molto bravo a tenerla sia dal punto di vista tecnico (pur con qualche sbavatura: Rabiot colpisce prima il pallone e poi Basic, non può essere fallo, il caso Koné insegna) che disciplinare (due gli ammoniti). Ha fatto valere la sua personalità, la sua esperienza (281 partite in Italia fra A, B e coppa Italia hanno un peso), dando anche una indicazione: va bene far crescere i giovani e fargli fare esperienza, ma a spingere troppo sull’acceleratore si rischia di bruciarli (Collu sarà sempre quello che a Milano ha inventato un fallo per non dare un rigore che non c’era). Resta un dubbio, che le immagini non hanno chiarito, sull’angolo dell’1-0.

Milan, dubbi sul calcio d'angolo che ha portato al gol

Il Milan ha protestato, non voleva l’angolo dal quale poi è nato il gol di Zaccagni. Sul cross di Basic, saltano Estupinan e, più alto di lui alle sue spalle (fra il rossonero e la linea di fondo) Romagnoli, il pallone finisce sul fondo e Guida assegna il corner. Come detto, non ci sono immagini che chiariscono davvero se fosse angolo o no, ma si può fare un ragionamento: se l’avesse toccata Romagnoli, che come detto salta più in alto e avrebbe fatto “muro”, il pallone sarebbe tornato verso il campo e non sul fondo. Né è possibile stabilire se ci sia stato uno sfioramento dei capelli: quello che si vede al rallenty potrebbe essere dovuto all’effetto-trascinamento delle immagini.

VAR: Pezzuto 6 Non può intervenire sull’unico dubbio.