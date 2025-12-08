Cosa ha detto Gila all'arbitro prima del rosso in Lazio-Cagliari: svelato il labiale

Direzione lineare per Fabbri che non ha grossi tentennamenti e gestisce in maniera abbastanza scientifica i cartellini gialli: 6 le ammonizioni complessive, a far discutere è stata l’espulsione di Gila. VOTO: 6

Sanzioni in linea, buona gestione dei cartellini

Sin dal primo giallo rifilato a Nuno Tavares prende decisioni in linea con tutta la gara: l’esterno della Lazio rischia, ma è giusto non estrarre il rosso. Torna indietro quando deve ammonire Moro, complessivamente tiene in mano la partita. Al 33’ della ripresa l’episodio non digerito dalla Lazio: Gila affonda il tackle su Castro a centrocampo, Fabbri lo ammonisce. Il difensore della Lazio si lamenta (ma il fallo c’è), il direttore di gara estrae poi il rosso diretto: dal labiale lo stesso Gila sembra dire «sei scarso, sei scarso», frase ritenuta offensiva dall’arbitro. Decisione che può apparire severa considerate anche alcune ingiurie percepite in altre occasioni e su altri campi, ma considerata l’azione e l’aver realmente commesso fallo da giallo, di sicuro Gila ha compiuto un’ingenuità.

Nessun rigore su Pobega

Al 44’ del primo tempo, su un’azione offensiva del Bologna, Pobega resta a terra, ma non c’è nessun contatto punibile.

VAR: Mazzoleni 6

Non ci sono particolari episodi su cui intervenire tramite video, pomeriggio sostanzialmente tranquillo all’Olimpico.