Moviola Bologna, Petrescu negativo: l’arbitro sbaglia troppo!
Petrescu 5,5
Non sufficiente Petrescu, appena dietro Kovacs in linea gerarchica in Romania, soprattutto dal punto di vista tecnico disciplinare: Zaragoza su Heggem, Javier Rodríguez due volte su Rowe, tutti falli e gialli non fatti. Fischia il rigore, salvo poi tornare indietro per un fuorigioco che non c’era.
Era rigore?
Cross di Bernardeschi, al centro dell’area del Celta Vigo Beltrán colpisce chiaramente il pallone con il braccio destro largo, sembra rigore chiaro, Petrescu non lo assegna, il VAR controlla e forse pizzica un leggero tocco di testa di Beltrán, tipo autogiocata. Ci può stare, nonostante le immagini non chiarissime.
Gol regolare
Nessuna infrazione sul gol del Celta: non c’è fallo di Swedberg su Lykogiannis che perde da solo aderenza con il terreno, finendo per essere saltato. Moro lancia Bernardeschi, che poi servirà Pobega per il gol: fuorigioco millimetrico, appena oltre Starfelt.
Penalty netto
Corretto il rigore assegnato da Petrescu, troppo evidente il fallo di Javier Rodríguez che placca Pobega, l’assistente alza il fuorigioco, lunghissima revisione al VAR (c’è il vecchio Cross Air 3D in Europa League, che differenza col SAOT, eh?): lo tiene in gioco Ristic.
VAR: England (Ing) 6,5
Diverse cose, tutte fatte bene.