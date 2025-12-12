Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Moviola Bologna, Petrescu negativo: l’arbitro sbaglia troppo!

L'analisi della direzione del match vinto dai rossoblù per 2-1 a Vigo contro il Celta
Edmondo Pinna
1 min
TagsBolognaMoviolaPetrescu

Petrescu 5,5

Non sufficiente Petrescu, appena dietro Kovacs in linea gerarchica in Romania, soprattutto dal punto di vista tecnico disciplinare: Zaragoza su Heggem, Javier Rodríguez due volte su Rowe, tutti falli e gialli non fatti. Fischia il rigore, salvo poi tornare indietro per un fuorigioco che non c’era. 

Era rigore?

Cross di Bernardeschi, al centro dell’area del Celta Vigo Beltrán colpisce chiaramente il pallone con il braccio destro largo, sembra rigore chiaro, Petrescu non lo assegna, il VAR controlla e forse pizzica un leggero tocco di testa di Beltrán, tipo autogiocata. Ci può stare, nonostante le immagini non chiarissime. 

Gol regolare

Nessuna infrazione sul gol del Celta: non c’è fallo di Swedberg su Lykogiannis che perde da solo aderenza con il terreno, finendo per essere saltato. Moro lancia Bernardeschi, che poi servirà Pobega per il gol: fuorigioco millimetrico, appena oltre Starfelt. 

Penalty netto

Corretto il rigore assegnato da Petrescu, troppo evidente il fallo di Javier Rodríguez che placca Pobega, l’assistente alza il fuorigioco, lunghissima revisione al VAR (c’è il vecchio Cross Air 3D in Europa League, che differenza col SAOT, eh?): lo tiene in gioco Ristic. 

VAR: England (Ing) 6,5 

Diverse cose, tutte fatte bene. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

