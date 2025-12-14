Moviola Parma-Lazio: Marchetti litiga coi cartellini, Zaccagni quanti dubbi

Dubbi sull'espulsione di Zaccagni

Entrata di Zaccagni su Estevez, per velocità e intensità da rosso ma.... ma Zaccagni colpisce la gamba sinistra dell’avversario con l’esterno del piede sinistro, non ci sono tacchetti esposti. Insomma, non così chiaro.

Da rosso Basic, rischia molto Cancellieri

Detto che il pugno di Basic su Estevez è da rosso (proprio la forza e la mano chiusa fanno capire che è volontario), rischia molto Cancellieri: entra con i tacchetti del piede della gamba sinistra sul polpaccio di Mandela Keita, proprio sotto gli occhi di Marchetti. E il VAR? Buonanotte....

Pellegrini in ritardo sui Bernabé

Bernabé tira, Pellegrini arriva in ritardo e lo colpisce sul piede: rischio grosso, soprattutto perché l’intervento potrebbe essere imprudente. Sarebbe da rigore il braccio alto di Basic ma forse è fuori area e fuori il pallone colpito da Britschgi.

Keita tocca con il braccio, ma non c'è rigore

Testa di Valenti, pallone sul braccio destro al corpo e dentro la figura di Mandela Keita: no penalty.

VAR: Aureliano 5

Pur di farsi notare, si trascina verso la scrivania non appena arriva l’immagine dal VOR e fa finta di guardare lo schermo opposto invece che quello dritto (come fanno tutti). Guardasse il fallo di Cancellieri...