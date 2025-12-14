Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Parma-Lazio: Marchetti litiga coi cartellini, Zaccagni quanti dubbi

Il giudizio sulla direzione di gara del 'Tardini', dove i biancocelesti di Sarri hanno vinto in nove uomini
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaLazioparma

Non sufficiente la partita di Marchetti (voto 5), il VAR si allinea. Troppo nervosismo in campo, tenuta poco lineare.

Dubbi sull'espulsione di Zaccagni

Entrata di Zaccagni su Estevez, per velocità e intensità da rosso ma.... ma Zaccagni colpisce la gamba sinistra dell’avversario con l’esterno del piede sinistro, non ci sono tacchetti esposti. Insomma, non così chiaro.

Da rosso Basic, rischia molto Cancellieri

Detto che il pugno di Basic su Estevez è da rosso (proprio la forza e la mano chiusa fanno capire che è volontario), rischia molto Cancellieri: entra con i tacchetti del piede della gamba sinistra sul polpaccio di Mandela Keita, proprio sotto gli occhi di Marchetti. E il VAR? Buonanotte....

Pellegrini in ritardo sui Bernabé

Bernabé tira, Pellegrini arriva in ritardo e lo colpisce sul piede: rischio grosso, soprattutto perché l’intervento potrebbe essere imprudente. Sarebbe da rigore il braccio alto di Basic ma forse è fuori area e fuori il pallone colpito da Britschgi.

Keita tocca con il braccio, ma non c'è rigore

Testa di Valenti, pallone sul braccio destro al corpo e dentro la figura di Mandela Keita: no penalty.

VAR: Aureliano  5

Pur di farsi notare, si trascina verso la scrivania non appena arriva l’immagine dal VOR e fa finta di guardare lo schermo opposto invece che quello dritto (come fanno tutti). Guardasse il fallo di Cancellieri...

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

La Lazio vince a Parma in noveSarri sul rosso a Zaccagni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS